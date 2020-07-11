بالصورة : حادث سير مروع بجسر الفتيحاب بالخرطوم يودي بحياة 5 أشخاص وعدد من الإصابات

الخرطوم: محمد الطاهر

أدى حادث سير مروع، وقع نهار اليوم السبت بكبري الفتيحاب بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى وفاة 5 أشخاص، كما تسبب الحادث في عدد من الإصابات المتفاوتة.

وقال شهود عيان لـ( السوداني) ان الحادث وقع نتيجة انحراف سائق حافلة (شريحة) مسرعاً في الاتجاه المعاكس.

توفي على إثره السائق وعدد 2 راكب كانا بجواره بالمقعد الأمامي، وبنت كانت تجلس بالمقعد خلف السائق وآخر بجوارها، بينما أصيب عدد من الركاب إصابات متفاوتة، واحدث أضراراً جسيمة في عدد من السيارات في الاتجاه المعاكس.

و باشرت الشرطة إجراءاتها، وتم اسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة، كما أدى الحادث إلى توقف حركة السير واغلاق الجسر لبعض الوقت.