السودان .. إلغاء تأشيرة الخروج والاستيفاء وسلطات الاعتقال للجهاز والأحوال الشخصية

الخرطوم: السوداني

كشف القيادي القانوني بقوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني “محمد حسن عربي” عن تفاصيل بعض المواد التي الغيت في التعديلات الجديدة.

وشملت حسب “عربي” الغاء تاشيرة الاستيفاء للمسافرين “تأشيرة الخروج”، التي كانت تمنح من وزارة الداخلية كما تم الغاء سلطات الاعتقال بواسطة جهاز المخابرات العامة.

ومنعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الاعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت ايضا من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجرائم المال العام.

وصرح وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبدالباري، خلال مقابلة مساء اليوم السبت بتلفزيون السودان، عن عزمهم على إلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي، وسيصدر قانونا جديدا بدلاً عنه، وفق قوله.