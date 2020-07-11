مستشار البرهان يدعو لعدم ترديد: «الجيش جيش الكيزان»

الخرطوم: السوداني

طالب مستشار البرهان العميد الطاهر أبو هاجة، قوى الثورة بإصدار قرار لإيقاف الترويج أن “الجيش ما جيش السودان الجيش جيش الكيزان”، موضحاً (لأن من أخطر ما يؤذي الجيوش هو الضرر المعنوي الذي يخفض الروح المعنوية للفرد المقاتل).

وأشار أبو هاجة في مقال له إلى أن هيكلة وإعادة تنظيم القوات المسلحة وتحصينها من أي اختراق سياسي حزبي أو جهوي كلها من أولى أولويات القيادة العامة منذ اللحظة الأولى للثورة، منوهاً إلى أنها تأتي انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والموقف الأخلاقي الحاسم في التجاوب مع أدبيات الثورة.

وقال: القوات المسلحة ليست جزيرة معزولة ولا جسماً غريباً على المجتمع السوداني، وزاد: “نحتاج إلى النأي بجيشنا عن المزايدات السياسية والشبهات وإطلاق القول على عواهنه”.

وأضاف: (لماذا أصبح الحديث عن الجيش وبشكل غير مشروع في وضح النهار على الهواء مباشرة وفي قارعة الطريق وفي المنابر الخاصة والعامة؟)، مردفاً بالقول: (ما أقبح السوس الذي ينخر عظم هذا المرق المتين، كان العسكريون يتألمون من إلصاق التهم والتسيس بهدف تصفية الحسابات).

وقال أبو هاج: (إذا استمرت الحملة الطائشة بصورتها المراهقة هذه، أخشى أن يأتي علينا زمان نقول فيه للجيش كر، فيقول أنا لا أحسن الكر وإنما الحليب والصر.. ثم يقول أنا دولة عميقة دعوا الدولة الضحلة الحديثة تقاتل).