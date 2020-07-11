في تطور مفاجىء «إريتريا»: الإتفاق مع إثيوبيا لم يحقق توقعاتنا

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

في تطور مفاجئ قالت إريتريا السبت ان إتفاق السلام الذي وقعته مع جارتها اثيوبيا في يوليو من العام 2018 م وأنهي حالة الجمود بين البلدين في اعقاب حربهما (1998 – 2000 ) لم يحقق توقعاتها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية نقلته وكالة (بلومبيرغ) الامريكية انه بعد عامين من توقيع إتفاق السلام مازالت القوات الإثيوبية موجودة في اراضينا ذات السيادة.

ونوه البيان الإريتري انه لم يتم إستئناف العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المدى المطلوب.

جدير بالذكر انه نتيجة لهذا الإتفاق حصل رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة (نوبل للسلام) للعام 2019 م .