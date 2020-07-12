اجتماع حاسم (اليوم) لوزراء الري بالدول الثلاث حول “سد النهضة”

الخرطوم : السوداني

بحثت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر المنعقدة برعاية افريقية ، إقامة مشروعات التنمية المستقبلية علي النيل الازرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، و اﻻتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل الى صيغة توافقية في هذا الشأن.

وقالت وكالة (السودان للانباء) إن الغرف الفنية والقانونية تواصل جلسات متوازية لحل القضايا العالقة سعياً للوصول ﻻتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة دون إحداث أضرار. وسيلتئم اﻻجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه اليوم حسب جدول التفاوض المتفق عليه