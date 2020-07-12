(سودابت) تؤكد توفير مستحقات 700 موظف تم فصلهم من الشركة

الخرطوم : السوداني

أكد محمد نصر بشير مدير شركة ناشونال أبستريم سوليوشنز- إحدى شركات الخدمات النفطية التابعة لشركة (سودابت)، أن كافة مستحقات العاملين الذين تم فصلهم من الشركة جاهزة للسداد.

وفصلت الشركة في إطار عملية هيكلة أكثر من (700) من العاملين خلال الفترة الماضية

وكشف المدير لـ(باج نيوز)، عن إكمال خلو الطرف لحوالي (250) عامل في المكتب والحقول، بجانب تسوية مستحقاتهم ونهاية الخدمة .

وتوقع إكمال البقية بعد سماح السلطات الصحية بحرية التنقل بين الولايات، حيث أن عدداً كبيراً من الموظفين من سكان الولايات

وأضاف: “كل من أكمل خلو الطرف قمنا بتسليمه مستحقاته كاملة، كما أن مستحقات العاملين كاملة جاهزة للسداد”.

وقال مدير الشركة، إن فوائد ما بعد الخدمة للمفصولين تم حسابها حسب العقودات السارية، كما تم حساب (6) أشهر كفصل تعسفي وشهر إنذار حسب القانون. وأضاف أن الشركة وضعت فترة انتقالية ستة أشهر ليكون العمل بعقودات مؤقتة للراغبين في الاستمرار بالعمل بالشركة.

والأحد الماضي نفذ (200) عامل من المفصولين تعسفياً من الشركة وقفة إحتجاجية أمام وزارة الطاقة والتعدين متزامنة مع وقفه احتجاجية أخرى بمدينة ربك .ورفع المفصولون مذكرة لوزارة الطاقة والتعدين تضمنت عدة مطالب بينها إجراء تحقيق فوري في فصل أكثر من (700) من العاملين بالشركة