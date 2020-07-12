عرمان يكشف لـ(السوداني) توقيت استقراره النهائي في الخرطوم ويعلن رفضه أي منصب

الخرطوم: عمرو شعبان

كشف القيادي بالجبهة الثورية نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان عن أن زيارته الحالية للخرطوم ضمن وفد تفاوض الجبهة الثورية هي زيارته قبل الاخيرة للاستقرار بشكل نهائي في الخرطوم.

وقطع عرمان في حوار ينشر لاحقا لـ(السوداني) بعدم شغل اي منصب في الحكومة وقال: الزمت نفسي بعدم قبول اي منصب لانني لم اعمل ذلك، بل عملت من اجل مشروع ديمقراطي للتغيير واود أن اساهم بالقدر الذي استطيع في تطوير الحياة السياسية بالوصول الى مشتركات بين القوى السياسية الراغبة في التغيير لصالح الدولة المدنية، وانا ملتزم بذلك، مشيرا الى اعتذاره في وقت سابق عن منصب وزير الخارجية ومجلس الوزراء.

ووصف عرمان اعتصام نيرتتي بنواة حركة حقوق مدنية سياسية ثقافية اجتماعية التي تمتد من الريف الى المدينة، مشيرا الى انها امتداد لما حدث في لقاوة، منوها الى أن ذلك ما يخلق الترابط الوجداني بين الريف والمدينة في السودان.