احتجاجات وتصعيد قانوني وثوري في المتمة بسبب إهانة أفراد قوات نظامية لمواطن

الخرطوم- سعيد عباس

يرتب مواطنو منطقة طيبة الخواض بالريف الشمالي لمحلية المتمة بولاية نهر النيل لتنفيذ وقفة احتجاجية بالمحلية خلال ساعات رفضا لمعاملة مهينة تعرض لها أحد ابنائهم يدعى حذيفة السني من قبل أفراد من القوات النظامية بحامية المتمة بسبب مطالبته لعامل المسدس بإحدى محطات الوقود بمنح الوقود للسيارات وفق النظام المتبع. في وقت فعّلت فيه لجان المقاومة بالمتمة هاشتاق (كلنا حذيفة). طبقا لتأكيدات يوسف الدوش رئيس اللجنة التسييرية للجان المقاومة بالمتمة في تصريح صحفي.

وقال الدوش إن بلاغا دونته لجان المقاومة بالرقم 359بقسم شرطة المتمة بالحادثة وإن الشرطة استمعت لأقوال المجنيظى عليه

وأقوال الشهود وإنه بحضور وكيل النيابة تم تبليغ الجهة التي يتبع لها المتهم لتسليمه لاستجوابه.

وأكد أن قانونيين أعلنوا عن تبنيهم القضية التي أصبحت قضية رأي عام.

وبحسب رئيس اللجنة التسييرية للجان المقاومة بالمتمة فإن المواطن حذيفة كان ينظم صفوف السيارات مع آخرين في الحادية عشرة والنصف من صباح الجمعة وأنه طلب من عامل المسدس بمحطة وقود ود العطا بمدينة المتمة أن يلتزم الطريقة المتبعة للسيارات (أربعة في كل مسار) وأضاف أن أحد أفراد القوات النظامية يتبع لحامية المتمة منعه من التحدث مع العامل فرد عليه المواطن بأنه من منظمي صف السيارات ويدافع عن حقه، وأوضح أن فرد القوات النظامية قام باقتياد المجني عليه للحامية وقام بحلق رأسه وإذلاله بمعاونة 4 أفراد آخرين كانوا بالحامية واحضاره مرة أخرى إلى محطة الوقود وإلقائه أمام الناس وأردف أن المتهم قال للمجنى عليه: ” لازم تكون عبرة لغيرك”…

وأشار الدوش إلى أن المواطنين تفاجأوا بالمجنى عليه على الأرض وتم تبليغ الشرطة ولجان المقاومة الذين لم يكونوا متواجدين لحظة وقوع الحادثة وهرعوا بالمجني عليه للمستشفى وتم تحرير أورنيك 8 وتحويل المجنى عليه لشندي لتلقي العناية الطبية.

وأصدرت لجان المقاومة بالمحلية بيانا شددت فيه على أن تصل القضية إلى أعلى درجات التقاضي ومنع المساومات وقفل باب التنازل عنها تماماً وأعلنت عن تصعيدها الثوري والقانوني ووقوفها التام ﻻسترداد الحقوق