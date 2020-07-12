الدولار يواصل ارتفاعه ويصل لـ(144) جنيه مع عودة النشاط التجاري

الخرطوم :الطيب علي

توالت أسعار العملات في الارتفاع أمام الجنيه بالسوق الموازي ، مع عودة الأنشطة التجارية للعمل تدريجيا وسط أإحجام التجار عن عمليات البيع. وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل ، امس ، 145جنيها مقارنة ب 144جنيها خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر الشراء للريال السعودي 35جنيها مقابل 36جنيها للبيع وسجل سعر الشراء للدرهم الاماراتي 38جنيها والبيع 39جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه ، إن السوق الموازي مفتوح على كل الاحتمالات في تذبذب أسعار العملات اعتباراً من بدء تعاملات الأسبوع غدا خاصة مع فتح المطار للرحلات تدريجيا،ً مشيرا إلى أن معظم التجار احجموا عن عمليات البيع والشراء حاليا