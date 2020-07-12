غرفة البصات السفرية تستهجن تجاهل الحكومة وتشكو الركود

الخرطوم :الطيب علي

كشفت الغرفة القومية للبصات السفرية عن تضرر (13) ألف أسرة جراء توقف البصات السفرية عن العمل خلال الأشهر الـ(4) الماضية بسبب حظر كورونا. وانتقدت الغرفة تجاهل الحكومة الانتقالية ووزارة النقل قطاع البصات السفرية رغم أهميته.

وقال رئيس اللجنة التسييرية للغرفة سميرعرش الدين للصحف إن عدد الأسر المتضررة جراء توقف رحلات البصات من العاصمة للولايات والعكس يصل إلى (13) ألف أسرة.

وأشار إلى مبادرة سابقة أطلقتها الغرفة للتباعد الاجتماعي وتقليص عدد ركاب البصات إلى (25) مقعداً إلا أن المبادرة لم تر النور، مبدياً استغرابه من استمرار السفرعبراللواري والشرائح والملاكي، الأمر الذي يتسبب في مخاطر جمة على المواطنين. وأضاف أن البصات السفرية آمنة ومطابقة للمواصفات الصحية، لافتاً إلى أن الغرفة دفعت بمذكرة لوزارة النقل وبنك السودان المركزي تطالب بتأجيل مديونية البنوك على الشركات منوهاً لتجاهل الجهات المسؤولة للمذكرة بالرغم من تعرض أصحاب الشركات للملاحقات من قبل البنوك في حين أن بعض الدول المجاورة أجلت مديونات الشركات المتعثرة ومنحتهم قرضاً حسناً للحفاظ على القطاع