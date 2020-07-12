مقترح بتطبيق نظام (الكوبونات) لشراء السلع المدعومة

الخرطوم :ابتهاج متوكل

طرح الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد دنقل، رؤية لتجاوز الجدل الاقتصادي حول مفهوم وتنفيذ الدعم السلعي والنقدي.

وقال لـ(السوداني) إن هناك تجربة نظام (الكوبونات) وذلك بمنح الدعم النقدي للمواطنين مباشرة عن طريق هذه (الكوبونات) شريطة استخدامها في السلع المدعومة فقط، بتخصيص لون كوبون لكل السلع، وأضاف : يتم تحديد جمعيات تعاونية بالأحياء أو مواقع العمل، لشراء السلع المدعومة، موضحاً بأن تطبيق هذه التجربة (الخلط) بين الدعم النقدي والسلعي، تحقق رضا الأطراف كافة ، لاستفادة المواطن من الدعمين السلعي والنقدي معاً، مشيراً إلى أن هذه التجربة طبقت في أمريكا خلال الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨م.