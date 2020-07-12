بدء منح تصاديق الوقود بمكاتب النقل والبترول بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

يبدأ اليوم الأحد منح تصاديق صرف الوقود عبر مكاتب النقل والبترول بمحليات ولاية الخرطوم.

وأصدرت وزارة الطاقة والتعدين ولاية الخرطوم أمس ضوابط جديدة لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية.

وتمكن هذه الضوابط من حوسبة ومعرفة الاستهلاك الفعلي وبناء قاعدة بيانات حقيقية وموثوقة حول أنشطة القطاعات وتحديد الحاجة الفعلية بشكل علمي ومدروس مما يساعد على تحديد الكميات المصدق بصرفها والمحطات المصروف منها. وتطبق هذه الضوابط على جميع القطاعات التي تحتاج إلى تصاديق الوقود عدا قطاع النقل العام والخاص الذي يتم الصرف له عبر الكروت الذكية.

ووجهت الوزارة المؤسسات والقطاعات باتباع الإجراءات للحصول على تصاديق الوقود، وهددت بأن كل من يقدم أو يدلى بمعلومات أو بيانات كاذبة قاصداً التضليل والاحتيال للحصول على تصديق وقود سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م.