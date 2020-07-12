زيادة جديدة في السلع الاستهلاكية بالخرطوم وأم درمان

الخرطوم : عبير

برر بعض تجار السلع الاستهلاكية بسوقي الخرطوم وأم درمان في حديث لـ( السوداني) زيادة أسعار السلع بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وانفلات سعر الصرف، واصفين الحركة التجارية بالضعيفة.

وأشار رئيس تجار الجملة السابق بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) إلى زيادة في بعض اصناف السلع باكثر من 100% رغم وفرة العرض، مبيناً أن جوال السكر عبوة (50) كيلو استقر في (4) آلاف جنيه بدلاً عن (3٫5)ألف جنيه أما زيت الفول عبوة (36) بسعر(4) آلاف جنيه بدلاعن (3٫800) جنيه أما الزيت الأبيض (3٫300) جنيه فيما يباع لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع (3٫5) ألف جنيه، نافياً حدوث زيادات تذكر في السلع . الأخرى.

وأكد التاجر بحلة كوكو الجاك محمد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية٫ مبيناً أن سعر بكت دقيق سيقا بلغ (800) جنيه والمعجون الكبير(180) جنيها وكيلو العدس (200) جنيه وأشار إلى وفرة السلع كافة بالأسواق غير أن الإقبال عليها ضعيف بسبب الأسعار، مبيناً استقرار أسعار صابون الغسيل (1) جرام في (35) جنيهاً بدلاً عن (20) جنيهاً والصلصة وزن (50) جراماً بسعر (20) جنيهاً وسعر رطل زيت الفول (140) جنيهاً٫ مطالباً الحكومة بمراقبة الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار. .