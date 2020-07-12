المؤتمر السوداني يقرر المشاركة في السُلطة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

أعلن حزب المؤتمر السوداني، عن مشاركة عضويته في مجلسي السيادة والوزراء، متراجعاً بذلك عن قرار عدم مشاركته في مؤسسات الفترة الانتقالية.

وقال الحزب، في بيان، الأحد، إن قرار المشاركة في الحُكم استند على تقييم أداء الحكومة والحزب في الفترة الماضية، حيث يرى حجم الضرر من البعد عن مركز اتخاذ القرار، موضخاً أن ذلك جعل الحزب غير قادر على المساهمة الإيجابية في دعم الحكومة وإسنادها بالأفكار والسياسات والكوادر العاملة.

واضاف: “المستجدات السياسية المتعلقة بالتغيير الحكومي المرتقب خصوصاً على ضوء اتفاق السلام والذي سينتج حكومة جديدة ستكون فيها الأحزاب المكونة للحرية والتغيير ممثلة، أسوة برفاقها في الجبهة الثورية”، وأشار إلى أن ذلك وضع يفرض على الحزب الوجود داخل الحكومة ذات الطبيعة السياسية القادمة وإلا فإنه سيجد نفسه في موقع دعم حكومة تتخذ فيها القرارات قوى سياسية أخرى بالإنابة عنه، وأكد الحزب أن القرار تم تحويله للمكتب السياسي ليبذل جهده في النقاشات مع الحكومة والحرية والتغيير لترشيح عضوية كفؤة من الحزب في المواقع التنفيذية الممكنة في مجلس الوزراء.