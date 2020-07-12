عاملون بمصنع العدادات يقدمون مذكرة احتجاجية لوزير الطاقة والتعدين

الخرطوم : ابتهاج متوكل

احتج العشرات من المتعاقدين بالمصنع السوداني للعدادات، صباح أمس امام وزارة الطاقة والتعدين، قدموا مذكرة شملت عدداً من المطالب، تقضي بإقالة إدارة المصنع بالكامل، وسرعة إكمال تعيينات حملة شهادات التدريب المهني.

واوضح المحتجون في مذكرة دفعوا بيها لوزير الطاقة والتعدين وتحصلت (السوداني) على نسخة منها، “انهم يعملون بنظام العقودات وهو النظام الأساسي الذي يعمل به المصنع وتمارس به الإدارة أسوأ اساليب الاستغلال للعمال”، وقالوا إن التعيين للتدريب المهني لم يتم سوي مرة واحدة في العام 2014 (بعد إلحاح وإصرار من العاملين)، موضحين بان أكثر من 95% من العاملين بالمصنع هم متعاقدون (168 عاملاً)، وشدد على ان الإدارة تصرح بان الوظيفة هي لحملة التدريب المهني ومع ذلك تستوعب الجامعيين سواء كخدمة وطنية أو عمل، لافتين الى انهم في الأول من يوليو الجاري نظموا وقفة احتجاجية لمدة خمس دقائق احتجاجاً، على عدم تعديل (مرتباتنا الضعيفة والتي لا تتوافق مع الوضع المعيشي الراهن)، خاصة ان اعلى مرتب لا يتعدى 3600 جنيه، بينما العاملون المثبتون تمت زيادة مرتباتهم اما (نحن فلا)، واستنكرت المذكرة فصل (٥) من العاملين بسبب مطالبتهم بتحسين اوضاعهم، ورفع الرواتب التي لاتتجاوز 3600 جنيه.

مشيرين الى ان العمال بذلوا جهودا من اجل إنجاح هذا المشروع، خلال فترة الشراكة السودانية الصينية، لتوطين الصناعة الدقيقة في السودان، وتحقيق التطور بغية الوصول للأسواق العالمية.