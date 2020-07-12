غرفة كورونا تُطالب بتشديد الحظر بعد السادسة مساءً

الخرطوم: السوداني

طالبت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، بتشديد الحظر الصحي بعد الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة صباحاً وتفعيل آليات المتابعة والضبط والالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتباعُد الاجتماعي ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الجماهيرية وإلزام المطاعم بالضوابط المقررة، كما طالبت في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، رئيس اللجنة الطيب الشيخ، المحليات بمراقبة الأسواق المزدحمة واتخاذ الإجراءات الرقابية، محذرة من التراخي في تطبيق الضوابط حتى لا تضطر السلطات العودة للإغلاق الكامل، لأن جائحة كورونا لم تنحسر بعد حسب نتائج الفحص.

ووجهت اللجنة، المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الالتزام بنسبة الحضور ما بين 30% إلى 50% مع تعقيم وتطهير مواقع العمل وإلزام العاملين والزُّوّار بالكمّامات.