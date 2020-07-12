الأبحاث الجيولوجية: لا نسعى للدخول في خلافات مع أي جهة

الخرطوم: السوداني

أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، عبد الرحمن سليمان، بعدم دخولهم في صراع مع أي جهة من الجهات سواء كانت في قطاع المعادن أو القطاعات الأخرى.

وطالب خلال مخاطبته عددا محدودا من العاملين اليوم الأحد، بضرورة الالتفات إلى العمل والاجتهاد في إنفاذ المهام الموكلة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية من قبل الدولة والتي قال إنها أكثر من (10) مهام، على رأسها البحث الجيولوجي وتوقيع العقود والاتفاقيات إنابة عن حكومة السودان وغيرها من المهام، ودعا العاملين الى الاجتهاد خلال ما تبقى من العام 2020 لزيادة الإنتاج خاصة بعد الغياب الطويل والذي دام لأكثر من (3) اشهر بسبب تحوطات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم باثره، الأمر الذي تطلب الإغلاق الكامل وتوقيف العمل في القطاعين العام والخاص، متعهداً بتوفير كافة المعينات التي تسعم في زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

في وقت أصدرت فيه الإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، ضوابط لعودة العاملين لمباشرة اعمالهم، حيث طلب من إدارة عمل مناوبة دورية لمنسوبيها في حدود 30% الى 50% أسبوعياً مع الحوامل وكبار السن والمرضى والمرضعات، مع التقييد بلس الكمامات واستخدام المعقمات وفقاً لضوابط وزارة الصحة والالتزام بالجلوس في المكاتب المتخصصة لكل موظف أو عامل أو سائق.