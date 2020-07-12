وزارة الطاقة تدشن العمل بضوابط جديدة ونظام إلكتروني لمنح تصاديق الوقود

الخرطوم: السوداني

دشّنت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم ووزارة البنى التحتية والمواصلات، العمل بضوابط جديدة ونظام إلكتروني لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان أن العمل بنظام الضوابط الجديدة يسهم في ضبط صرف الوقود وحوسبة العمليات التي تمكن من بناء قاعدة بيانات تساعد في تأسيس ومعرفة حجم الاستهلاك، موضحاً أن العمليات تتم عبر نظام إلكتروني يمكن من رصد كافة التصاديق ويعمل على معرفة وضمان توافر الوقود قبل استخراج التصديق ويحد من الاصطفاف الطويل أمام المحطات.