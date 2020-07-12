حسم اختيار 13 والياً وصعوبات في تمثيل النساء

الخرطوم: السوداني

حسمت الحكومة السودانية، اختيار الولاة لـ(13) ولاية، فيما لا تزال المشاورات مستمرة لحسم الأمر في بقية الولايات الخمس.

وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان له، اليوم، إن رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك يواصل مُشاوراته مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، وقِوى الحرية والتغيير والإدارات الأهلية وقدامى الإداريين ومستشاريه بشأن تعيين الولاة المدنيين.

و أثمرت المشاورات عن حسم اختيار الولاة في 13 ولاية، فيما لا تزال المشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات الخمس المتبقية.

وقال الوزير فيصل، إنّ اختيار بعض الولاة من النساء واجه صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم هذا يحرص رئيس الحكومة على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات.