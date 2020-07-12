تواصل جلسات التفاوض بين الدول الثلاث بشأن السد وسط تحرك في الجوانب القانونية

الخرطوم : السوداني

أصدرت وزارة الري والموارد المائية البيان التالي عقب جولة المفاوضات الثلاثية التي انعقدت اليوم بشأن سد النهضة.

جاء فيه: عقدت اليوم الأحد جلسة تفاوض ثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا برئاسة وزراء الري والموارد المائية وبحضور المراقبين والخبراء من قبل الإتحاد الإفريقي بخصوص ملف سد النهضة وهو اليوم العاشر للتفاوض الذي بدأ يوم 3 يونيو 2020.

حيث قدم رؤساء الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث تقاريرهم عن مخرجات الجلسات التفاوضية التى جرت يوم الجمعة الماضي.

وتميزت تلك المفاوضات بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف. هذا وقد تم احراز تقدم طفيف فى كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق باقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص و التشغيل طويل المدى لسد النهضة، بينما احرز ايضا بعض التقدم بشان الية حل النزاعات.

ولم تراوح القضايا القانونية الاخرى مكانها وظلت المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

هذا وقد إنتهت جولة اليوم بالاتفاق على ان تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية يوم غد تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وارسال التقارير الى الاتحاد الافريقى الذى يرعى هذه المفاوضات.

جدير بالذكر ان رئيس الاتحاد الافريقى وبناءً على نتائج هذه الجولة سوف يدعو القمة المصغرة للاتحاد الافريقى لاتخاذ القرار المناسب لانجاح هذه المفاوضات.