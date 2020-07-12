بالصورة: حرارة كمامات “قماش الدمورية” تُجبر تلاميذ شهادة الأساس على خلعها أثناء الامتحان

الخرطوم: السوداني

أجبرت نوعية الكمامات المصنوعة من قماش الدمورية، والتي تم توزيعها على (بعض) مراكز امتحانات شهادة الأساس اليوم، اجبرت التلاميذ على خلعها وعدم استخدامها لحرارتها مع سخونة الطقس.

وتحدث بعض أولياء الامور لـ( السوداني) بتطبيق الاحترازات الوقائية بشكل جيد بالمراكز، من تباعد وتوفير المعقمات، إلا ان توزيع كمامات القماش التي تم توزيعها في بعض المراكز لم تساعد التلاميذ على ارتدائها بسبب حرارتها مع سخونة الجو.

وبدأ تلاميذ وتلميذات مرحلة الأساس بولاية الخرطوم أولى جلسات امتحاناتهم يوم الاحد مؤكدين مراعاة الظروف الصحية بسبب انتشار جائحة كورونا التى حالت دونهم والجلوس للامتحانات في مارس الماضي.

وبدأوا قبل دخولهم للمراكز اتباع الاجراءات الصحية في مسألة التباعد بينهم للوقاية ضد كورونا.