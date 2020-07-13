لجنة أمن ولاية شمال دارفور تصدر بيانا حول أحداث كتم

الخرطوم: السوداني

اصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور بياناً يوم الاحد حول احداث كتم، اطلعت عليه (السوداني) جاء فيه:

عقب استقبال اللجنة صباح الاحد استقبالا طيبا من قبل المعتصمين بفتابرنو، وطوافها داخل ساحة الاعتصام، محيية المعتصمين، واستجابت لمطالبهم التي تضمنت 6 مطالب عبر مذكرة لهم.

غادرت اللجنة بعدها إلى الفاشر بطائرة عمودية، وتركت العربات التي تقل الاعلاميين والحراسات والمراسم.

واثناء مغادرة العربات إلى الفاشر تعرضت إلى الرشق بالحجارة والاسلحة البيضاء من قبل متفلتين، مما حدا المواكب بالاحتماء برئاسة شرطة كتم.

واضاف البيان عقبها هاجمت مجموعة كبيرة من المتفلتين قسم الشرطة واحرقوه، كما تم حرق جميع عربات المواكب بالاضافة إلى اربع عربات معروضات بالقسم، وتراكتور جرار تابع للمحلية، حيث بلغ عدد العربات المحروقة 14 عربة وتراكتور.

واعلنت اللجنة عن رصدها للمتسببين في هذه الاحداث والتعرف عليهم وتتم ملاحقتهم الان للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.