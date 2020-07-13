الشرطة تشترط ارتداء الكمامات للدخول لمجمعات الجمهور

الخرطوم: السوداني

ناشد مدير عام الشرطة الفريق عز الدين الشيخ، المواطنين بعدم استصحاب الأطفال لمجمعات الجمهور التابعة للشرطة إلا للضرورة القصوى حفاظاً على صحتهم.

وسجل المدير العام اليوم، زيارة لمجمع خدمات الجمهور في بحري للاطمئنان على الاستعدادية لاستئناف العمل، بجانب التدابير والاحترازات الإدارية.

وأوضح الفريق الشيخ لـ(المكتب الصحفى للشرطة) أن الزيارة تأتى للوقوف والاطمئنان على سير العمل بالمجمع بعد استئناف العمل لتقديم خدمة شرطية متميزة للمواطنين، بجانب التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي وضعتها الدولة للمواطنين للالتزام بها عند إجراء معاملاتهم بالمجمعات خاصة أرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بهدف تحقيق السلامة للمواطن وللعاملين بالمجمع، مبيناً أن رئاسة قوات الشرطة تعمل وفق خطط استراتيجية لترقية وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور بتبسيط الإجراءات وذلك باستخدام أحدث النظم التقنية لتقليل زمن المعاملة وتوفير الجهد والعمل عل نيل رضاء المواطن، مُؤكِّداً أنّ الفترة القادمة سيتم من خلالها إجراء قياسات علمية لمعرفة مستوى الخدمة حتى يتم الوقوف على معالجة أوجه القصور والسلبيات التي تصاحب العمل والارتقاء بالخدمات.