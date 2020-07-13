مقتل وجرح (27) شخصاً وحرق كامل لسوق فتابرنو للنازحين بالفاشر.

فتا برنو: كتم: الفاشر: محجوب حسون

قامت مجموعة من المليشيات المسلحة قوامها (1000) موتر و(2) بوكس وآخرين علي ظهور الخيول بالهجوم على معسكر فتا برنو للنازحين على بُعد (16) كيلو غرب كتم بولاية شمال دارفور.

ولفت عدد من أهالي المنطقة ل (السوداني) الى أن هجوم المليشيات تمت في السادسة من صباح الأحد أسفر عن مقتل (9) أشخاص وجرح (18)، منوهين الى تواجد قوات نظامية بالمنطقة ولكن تم سحبها وإرسالها إلى كتم، ومن ثم كان هجوم المليشيات على معسكر فتا برنو، مشيرين الى وصول بعثة “يوناميد” الى مكان الهجوم.

وأكد عدد من الأهالي، سرقة (9) عربات علاوة على حرق (2) ونفوق عدد كبير من البهائم بسبب الحريق، مشيرين إلى حريق كامل لسوق فتا برنو.