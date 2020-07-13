مواصلات الخرطوم تعلن عن تعرفة موحدة للبصات بقيمة «20» جنيهاً

الخرطوم: السوداني

أعلنت شركة مواصلات الخرطوم عن تشغيل 200 بصاً بجميع الخطوط بولاية الخرطوم بتعرفة موحدة قدرها 20 جنيها، بهدف الحد من المغالاة التي تشهدها تعرفة المواصلات بالولاية هذه الأيام .

وأوضح المهندس هشام أبوزيد مديرإدارة الحركة والتشغيل بالشركة وفق “سونا” مساء اليوم، أنه سيتم توزيع البصات على الخطوط الطويلة البالغ عددها 20 خطاً بمعدل عشرة بصات لكل خط.

وتوقع أبوزيد أن تنقل بصات الشركة 288 ألف مواطن في اليوم من المواقف الرئيسية مع مراعاة خدمة الخطوط الأخرى ضمنيا، وأضاف أن حجم الطلب المتوقع ما بين 400 و450 ألف مواطن .

وقال مدير إدارة الحركة والتشغيل بالشركة أن الخطة التشغيلية تستوعب الحراك الكبير للمواطنين في الفترة المقبلة بعد إعادة تصميم الخطة لتخدم مراكز المدن والوصول لأبعد المناطق.

وكشف عن جهود للشركة منذ السابع عشر من أبريل الماضي في نقل الكوادر الصحية الى 53 مستشفى و54 مركزا صحيا بترحيل 368 ألف راكب ذهابا وإيابا، وذلك في إطار جهودها الحد من جائحة كورونا، مبينا التجاوب مع الورديات العاملة بالمستشفيات خلال تلك الفترة .

ودعا المهندس هشام أبو زيد الى تكامل الأدوار بين كل القطاعات لتخفيف حدة الضغط علي المواطن.