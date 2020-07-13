قائمة بأسماء شهداء وجرحى “فتابرنو” نتيجة تعرضهم لهجوم مليشيا مسلحة

الخرطوم: السوداني

تورد (السوداني) قائمة ببعض أسماء الشهداء والجرحى نتيجة هجوم مليشيا علي اهالي فتابرنو في موقع اعتصامهم.

.الشهداء هم:

١/ياسر عبدالله ابراهيم

٢/عبدالله ابراهيم محمد

٣/خديجة ابراهيم محمد

٤/اسحق ابكر احمد

٥/نور الدين صالح

٦/احمد ابراهيم محمد

٧/عبدالله ابكر احمد

٨/ابوبكر ابراهيم عبدالله

٩/محمد عبدالله جفون

الجرحى

١/الاستاذ/حسن. ابراهيم محمد

٢/ابراهيم منصور

٣/عبدالله جمعة خميس

٤/عبدالعزيز فضل شريف

٥/مصطفى محمد آدم

٦/الاستاذ/ادم سليمان ابراهيم

٧/الاستاذ/ابراهيم ادم محمدين

٨/احمد. صديق احمد

٩/الاستاذ/مصطفى عبدالله ابراهيم

١٠/جمال احمد قبائل

١١/سليمان يوسف ادم

١٢/ابكر ابراهيم موسى

١٣/محمدين احمد

١٤/ادم ابكر محمد

وعدد آخر من الجرحى والشهداء لم يتم حصرهم.

فيما بلغت عدد العربات المسروقة 9 عربات

و عدد 2 عربة محروقة، عدد غير محدود من المواشي، ومازال الحصر جارياً لكامل الخسائر.

وكانت مجموعة من المليشيات المسلحة قوامها (1000) موتر و(2) بوكس وآخرين علي ظهور الخيول، قد قامت بالهجوم على معسكر فتابرنو للنازحين على بُعد (16) كيلو غرب كتم بولاية شمال دارفور.

ولفت عدد من أهالي المنطقة ل (السوداني) الى أن هجوم المليشيات تم في السادسة من صباح الأحد أسفر عن مقتل (9) أشخاص وجرح (18)، منوهين الى تواجد قوات نظامية بالمنطقة ولكن تم سحبها وإرسالها إلى كتم، ومن ثم كان هجوم المليشيات على معسكر فتا برنو، مشيرين الى وصول بعثة “يوناميد” الى مكان الهجوم.