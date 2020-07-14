السماح لأعضاء النيابة العامة بممارسة العمل النقابي في القانون الجديد خلافاً على ما كان عليه

الخرطوم: السوداني

سمح القانون الجديد، لأعضاء النيابة العامة السودانية بممارسة العمل الجمعوي المهني النقابي، خلافاً على ما كان عليه في السابق.

جاء ذلك خلال التعديل الذي طرأ على قانون النيابة العامة للعام 2017م، بموجب قانون التعديلات المتنوعة المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 13يوليو 2020 م.



وكانت الفقرة ج من المادة 48 من قانون النيابة العامة تحظر ممارسة العمل النقابي لاعضاء النيابة العامة.

إلا أن التعديلات الجديدة ارتكزت على المبادئ التوجيهية الصادرة من الأمم المتحدة والتي تتيح لاعضاء النيابة العامة بممارسة حقهم في انشاء الرابطات والمنظمات التي تدافع عن استقلالية مهنتهم، والتي ترجمت اخيراً.