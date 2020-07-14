(10) آلاف جنيه للأردب فجوة وإرتفاع في الذرة بالقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

أكد مدير أسواق المحاصيل بولاية القضارف مصطفي أحمد ضعف حركة البيع داخل السوق ونشاطها في المخازن , نافياً وجود وارد للذرة في الفترة الحالية ,

وقال أحمد لـ ( السوداني ) إن جل حركة البيع حالياً تتم خارج السوق , كاشفاً عن وجود كميات من الذرة تم ترحيلها خارج الولاية , مشيراً إلي أن سعر أردب الذرة بلغ 10 – 11 ألف جنيه حسب الجودة, عازياً ارتفاع أسعاره لضعف الإنتاجية في الموسم الماضي وعدم وجود مخزون استراتيجي من الذرة إضافة لعدم وضوح نتائج الموسم الحالي.

وأكد التاجر بسوق المحصول بالقضارف غالب هارون وجود فجوة كبرى وارتفاع غير مسبوق في أسعار المحصول.

وقال لـ (السوداني) إن سعر أردب الذرة بلغ 10 آلاف جنيه, عازياً ارتفاع الأسعار لضعف الإنتاجية في الموسم الماضي بسبب الآفات وشح الأمطار خاصة في المناطق الشمالية للولاية, إضافة للتعامل مع المخزون الاستراتيجي بطريقة غير حكيمة وبيعه إلى برنامج الغذاء العالمي, مؤكداً عدم وجود وارد لسوق المحصول في الفترة الحالية,

وقال غالب حالياً حركة السوق داخلية فقط وهي بيع بعض المزارعين لسداد مستحقات البنك الزراعي , كاشفاً عن وجود ذرة مخزنة عند بعض التجار , متوقعاً حدوث تراجع طفيف في أسعار الذرة حال هطول الأمطار بالمناطق الشمالية.