بدء الرحلات الجوية الخارجية وتوقعات بزيادة في التذاكر

الخرطوم : عبيرجعفر

تستأنف اليوم الثلاثاء الرحلات الجوية للركاب بين الخرطوم ودول الإمارات وتركيا ومصر عبر شركة بدر وتاركو والمصرية للطيران والتركية وفلاي دبي ؛ كمرحلة أولى لتشغيل مطار الخرطوم إثر انتهاء الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا.

وأشار أصحاب وكالات السفر والسياحة إلى خروج عدد مقدر من وكالات السفر من السوق بسبب الحظر.

و قال أمين السفر باللجنة التسييرية لشعبة وكالات السفر والسياحة عماد أبو زيد لـ(السوداني) إن 90% من شركات الطيران تعمل بالدولار وهنالك مشاكل كثيرة في الطيران المدني والذي يعمل بمزاجه بلا رقيب٫ لافتا إلى مجابهة شركات الطيران لخسائر في حال بيع التذكرة بالعملة المحلية ، وقال إن بنك السودان لا يلتزم بتحويل النقد الأجنبي للشركات مشيراً إلى أن عمل شركات الطيران بالدولار يزيد الطلب على الدولار ويرفع أسعار التذاكر للمواطن.

ولفت إلى اشتراطات جديدة في السفر بتوفير فحص وباء الكورونا٫ كاشفاً عن اتجاه لمقاطعة شركتي بدر وتاركو بسبب ارتفاع الأسعار لأكثر من 100% واحتكار العمل بالمكاتب دون الوكالات وهي ضد سياسة الاياتا٫ مشيراً إلى خفض نسبة 10% رسوم ضرائب من قيمة التذكرة.

وأضاف صاحب وكالة الفايد، محمد الفايد حالياً الطيران يعمل على إجلاء العالقين من ثلاث دول تركيا . الإمارات و القاهرة وسعر التذكرة ذهاب (48) ألف جنيه للمقيمين بالإمارات أما تذكرة القاهرة إياب فقط(40) ألف جنيه ، موضحاً بأن السفر صار بالاشتراطات الصحية وتوفير فحص الكورونا من (علياء- معمل استاك – فضيل – رويال كير)، مشيراً لربط الفيزا بالتأمين الصحي وفحص الكورونا ، كاشفاً عن خروج عدد كبير من الوكالات من سوق السفر بسبب الجائحة ومعظم الموظفين يعملون بوكالات كبيرة لم يتم صرف مرتباتهم بسبب الحظر وتوقف السفر لأربعة أشهر ٫ وتوقع المزيد من ارتفاع تذاكر السفر لأن كافة الشركات تعمل بالدولار والذي يشهد ندرة في السوق الموازي.