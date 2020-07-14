زيادات جديدة في السلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبير

قال رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ( السوداني) إن هنالك غلاءً طاحناً في الأسعار ودور الحكومة ضعيف من ارتفاع الأسعار وضبط إنفلات سعر الصرف مما يؤدي للانهيار في الاقتصاد وتآكل رأس مال التجار، كاشفاً عن ارتفاع أسعار السلع لـ (1000%)٫ مبيناً أن سعر جوال السكر المستورد زنة(50) كيلو (3٫700) جنيه أما المحلي (4٫100) جنيه وقفز سعر صابونة الغسيل لـ(30 ـ35 ـ 40) جنيهاً للقطعة وباكت دقيق سيقا عبوة (10) كيلو (850) جنيهاً٫ لافتاً إلى عودة كافة الأسواق للعمل عقب رفع الحظر٫ متوقعاً تراجع الطلب على السلع وركود الأسواق.

واشار رئيس تجار الجملة السابق بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) إلى حدوث زيادة في بعض أصناف السلع بأكثر من200 % ٫ مشيراً إلى وفرة في حجم عرض السلع رغم ارتفاع أسعارها٫ مبيناً استقرار جوال السكر المحلي عبوة (50) كيلو في (4) آلاف جنيه بدلاً عن (3٫5)ألف جنيه أما زيت الفول عبوة (36) رطلا بسعر(4) آلاف جنيه بدلاعن (3٫800) جنيه أما الزيت الأبيض (3٫300) جنيه فيما يباع لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع بـ(3٫5) ألف جنيه.