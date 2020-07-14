(السوداني) تورد الأسباب الغيابات تثير التساؤلات في تدريبات المريخ

أثار غياب عدد كبير من اللاعبين عن تدريبات المريخ التساؤلات لجهة أن – دائرة الكرة – لم توضح الأسباب الحقيقية وراء احتجاب عدد من لاعبي الفريق.

وفي الوقت الذي استأنف فيه فريق الكرة الأول بالمريخ تحضيراته أمس الأول استعداداً لتكملة الاستحقاقات خلال الموسم الجاري، تفاجأ الجهاز الفني بغياب عدد كبير من اللاعبين.

ولم يوجد في أولى تحضيرات المريخ ثمانية لاعبين أبرزهم رمضان عجب، التكت، الصيني، جدو كومر، حمزة داؤود، رامي كركتيلا بالإضافة إلى الحارس أبوعشرين.

وبالرغم من تكتم مجلس الإدارة حول الأسباب الحقيقة وراء غياب بعض اللاعبين إلا أن المعلومات بطرف الصحيفة تشير إلى مطالبة بعض اللاعبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة لعدد من الأشهر ويجيء على رأس هذه الأسماء مدافع الفريق عماد الصيني إلى جانب آخرين.

يشار إلى أن بعض لاعبي المريخ مازال موقفهم غامضاً بشأن التجديد من عدمه خلال فترة التسجيلات القادمة ويجيء على رأسهم الجوكر رمضان عجب إلى جانب لاعب الوسط محمد الرشيد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب محمد الرشيد أن الأخير لم يصل لاتفاق مع المريخ وأن كل الأخبار التي تتحدث عن الاقتراب من التجديد لا تعدو كونها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن لاعب المريخ رمضان عجب مازال في انتظار رئيس النادي آدم سوداكال لحسم أمر تجديد تعاقده مع الفريق وذلك عقب الاتصالات والجلسة التي عقدت خلال وقت سابق.