الصحيفة تكشف التفاصيل: خلاف وتبادل للاتهامات بين شداد وباني

الخرطوم : السوداني

شهد مكتب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد شهد خلافاً جديداً بين الأخير، ورئيس لجنة المسابقات الفاتح باني.

وعلمت (السوداني) بان جلسة ضمت رئيس الاتحاد في حضور الفاتح باني تم من خلالها تبادل الاتهامات بين الأخيرين.

وحسب مصدر موثوق فإن رئيس الاتحاد كمال شداد اتهم نائبه للمسابقات الفاتح باني بالخوف من الأندية، وانتقد رؤية لجنة المسابقات لحل أزمة الموسم.

واضاف المصدر أن الواقعة حدثت في حضور عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات حسن برقو.

يشار إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اصدرت قراراً جديداً بشأن الدوري الممتاز خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأول وتم من خلاله تقديم مقترح بشأن استئناف مسابقة الدوري تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لإجازته في غضون الأيام القادمة.