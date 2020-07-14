(27) لاعباً في كلية المنتخب الوطني الأول يتجمعون بالجمعة

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني لصقور الجديان، والوطني خالد بخيت المدرب العام للمنتخب، عن استمرار (27) لاعباً في كلية المنتخب الوطني الأول، ليتجمعوا يوم الجمعة 17 يوليو 2020م، عند الساعة العاشرة صباحاً لبدء إجراءات الكشف الطبي، وكان تجمع المنتخب السابق قد توقف يوم 20 مارس 2020م، وتضم الكلية الحالية كل من: نصرالدين الشغيل، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبداللطيف بويا، أبوعاقلة عبدالله، وليد الشعلة، عبدالرؤوف، فارس عبدالله، ومحمد موسى الضي(الهلال الخرطوم)، علي أبوعشرين، منجد النيل، أمير كمال، محمد الرشيد، رمضان عجب، ضياء الدين محجوب، محمد حامد التش، وليد حسن، وصلاح نمر (المريخ الخرطوم)، جاهد محجوب، مفضل محمد الحسن، بخيت خميس، وسيف الدمازين (المريخ الفاشر)، حسين الجريف، ومعاذ القوز (الخرطوم الوطني)، ياسر مزمل، وصلاح الدين إبراهيم (الاهلي شندي)، وأحمد إبراهيم – وضاح – الهلال الأبيض..

المنتخب سينخرط في معسكر مقفول بفندق برازافيل في الخرطوم بحري يوم الإثنين 20 يونيو 2020 م، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وسيعود المدير الفني هوبيرت فيلود إلى العاصمة الخرطوم يوم الأحد 19 يوليو، قادماً من فرنسا، لمواصلة التحضيرات التي أشرف عليها قبل التوقف مارس الماضي بأمر جائحة كورونا.