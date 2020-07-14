والي شمال كردفان يلتقي وفدي اتحاد الكرة ونادي الهلال الأبيض

التقي اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف بوفدي الاتحاد المحلي لكرة القدم بالابيض بقيادة الاستاذ طارق عطا صالح نائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد والاستاذ مجاهد عباس يوسف نائب رئيس نادي الهلال وبحضور الاستاذ محمد بابكر جباد رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة الاستاذ مجاهد عباس قدم شرحا وافيا بالنسبة لموقف نادي الهلال في بطولة الدوري الممتاز واحتياجات الفريق لاستكمال البطولة وتحدث كذلك الاستاذ طارق عطا صالح عن المجهودات التي يقوم بها اتحاد الكرة وعن موقف الاتحاد موضحا اهتمامهم الكبير بنادي الهلال باعتباره ممثل المدينة والولاية وقال بان دعم الفريق يمثل اولوية على دعم الاتحاد في لفتة بارعة من قبل اتحاد الكرة ومن جانبه اكد السيد الوالي اهتمامه الكبير والمتعاظم بالجانب الرياضي مبينا دعمه الكبير واللامحدود لفريق الهلال لاستكمال ما تبقى من مباريات للفريق في الدوري الممتاز وكذلك دعم الاتحاد المحلي للكرة بالابيض وحملت مخرجات الاجتماع بشريات جيدة.

من جانبه اكد الكابتن هشام النضر مدير الكرة بنادي الهلال الابيض بان بعثة الفريق ستغادر للخرطوم صبيحة اليوم الثلاثاء متوجهة لعروس الرمال لاقامة معسكر الفريق التحضيري استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز وقد أعد مجلس الإدارة وأقطاب الفريق ورابطة المشجعين استقبالا حافلا للبعثة.