ختام رائع وتكريم لأسر الشهداء في دورة شهداء ثورة ديسمبر بالديوم الشرقية

جمال حسن عبد الجليل

وسط حضور جماهيري كبير اختتمت عصر أمس الأول دورة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بين فريقي المسيد و كشه حيث قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات التي حظيت بمتابعة واهتمام كبير واستطاع فريق كشه حسم المواجهة لصالحه بركلات الترجيح.

وشهدت الدورة مشاركة نجوم ناديي القمة بقيادة لاعب المريخ طبنجة هذا وبرعت اللجنة المنظمة للمنافسة في إخراج اليوم الختامي بالصورة التي تليق بالشهداء وأسرهم

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالإضافة إلي كأس الدورة، كما جرى تكريم خاص لأسر شهداء ثورة ديسمبر وأناب عنهم والد الشهيد كشه.