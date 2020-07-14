حمدوك: أحداث فتابرنو وكتم تشير لحاجة ماسة وعاجلة لتحقيق السلام

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن وقوع حوادث مثل حادث فتابرنو وكتم يشير لوجود حوجة ماسة وعاجلة لتحقيق السلام.

وأضاف حمدوك في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) اليوم “الثلاثاء”: “مع وقوع حوادث مثل حادث فتابرنو وكتم تصبح هنالك حوجة ماسة وعاجلة لتحقيق السلام وإتباع النهج المؤسسي القائم على المساءلة في إطار سيادة حكم القانون”، وقال: “بكل تأكيد فإن استمرار الخسائر في الأرواح التي لا داعي لها تمثل عقبة حقيقية أمام إحداث التحول الديمقراطي بالبلاد. وإذا لم تتم مواجهتها ومعالجتها بشكل مباشر فسوف تبطئ عجلة التغيير والازدهار في السودان، أترحم على أرواح ضحايا تلك الأحداث، وأتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. حفظ الله السودان وشعب السودان”.