توجيه برفع الحد الأدنى لعمال النظافة لـ(3) آلاف جنيه

الخرطوم: السوداني

وجّه والب الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى قطاع النظافة إلى (3) آلاف جنيه بدلاً من ألف وخمسائة جنيه دعماً لاستبقاء العاملين في هذا القطاع، على أن تطبق الزيادة من شهر يوليو الحالي.

وأمّن الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، على تكوين لجنة برئاسة أمين عام الحكومة وعضوية مجلس البيئة والمحليات وديوان شؤون الخدمة لرفع رؤى محددة لتطوير العمل فى مجال إصحاح البيئة وتوفيق أوضاع العاملين وتسكينهم فى وظائف داخل الهيكل الوظيفي بالولاية لضمان استقرار العاملين في النظافة لرفع كفاءة الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

في وقت، وجّه فيه محليات الولاية السبع بإيقاف منح التصديقات المؤقتة داخل الأسواق وموافق المواصلات والعمل على إزالة الإنقاض والتشوهات.

وطالب الاجتماع بالعمل الفوري في تنظيم عمل الفرِّيشة والبيع العشوائي والتي تعيق حركة سير المركبات العامة والخاصة.