الخرطوم: السوداني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك شبكة إجرامية تُهرِّب البنقو بولاية البحر الأحمر وتلقي القبض على اثنين من المتهمين.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز، إن الضبطية بعد توافر معلومات ميدانية عن نشاط إجرامي لشبكة تُهرِّب البنقو باستخدام الشاحنات، تم توجه فريق ميداني ونفذ كمينا محكما بنقطة هوشيري جنوب مدينة بورتسودان، وأسفر الكمين عن ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما 299 قندول بنقو وطبنجة تركية الصنع عيار 9 ملم.

وأكد اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبلاغ تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة بدائرة الاختصاص توطئة لتقديمهما للعدالة.