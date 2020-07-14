ضبط 9 كيلو جرامات ذهب مهرب بجبل أولياء

الخرطوم: السوداني

تمكنت شُعبة عمليات الخرطوم بالمباحث الفيدرالية من ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما 9 كيلو جرامات من الذهب الخام إثر كمين ناجح بإحدى النقاط الحاكمة بمحلية جبل أولياء وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وقال مدير دائرة التحقيق الجنائي بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية العميد شرطة حقوقي/ أمين سعيد، إن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب الذهب الخام من مناطق الانتاج بولاية جنوب كردفان في طريقة الى خارج البلاد عبر العاصمة الخرطوم. واضاف بحسب المكتب الصحفي للشرطة، انه تم تكليف فريق ميداني متخصص واسندت قيادته لضابط لتتبع تحركات افراد الشبكة ووضع حد لمغامراتهم الإجرامية، موضحاً أنه تم نصب كمائن بالنقاط الحاكمة التي تعبر بها الشحنة ومتابعتها متابعة ميدانية لصيقة عبر عدد من المحليات والولايات حتى محلية جبل أولياء، مضيفاً انه تم اعتراض رجال الفيدرالية عربة لاندكروزر كانت هي عينها هدفهم المنشود وبناءً على معلومات دقيقة وبإجراءات تفتيش مباغتة للسائق وآخر بصحبته تم العثور على 9 كيلو و3 جرامات من الذهب الخالص مخبأة بطريقة احترافية داخل حقيبة تحوي ملابس وزي قوات نظامية بغرض التمويه والخداع، وزاد: تم اقتيادهم لمقر الادارة وإخضاعهم لتحريات دقيقة لمعرفة أبعاد الجريمة وأهداف الشبكة التي تتسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني.

واقر المتهمان بكافة التفاصيل، وذكر السائق للتحري أنه يتزيأ بزي القوات النظامية وأحيانا يحمله معه بغرض تخطي نقاط المراقبة والتفتيش وتسهيل تنقله من مناطق انتاج الذهب بمناجم (التقولة والقردود ومنجم اللفة والليري) بولاية جنوب كردفان، وأضاف العميد أمين ان ادارته اتخذت إجراءات بلاغ تحت المادة(57/أ) من القانون الجنائي تحت إشراف نيابة التحقيقات الجنائية وتم حجز المركبة ووضع الذهب مضبوطات لصالح البلاغ.