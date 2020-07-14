الشرطة الأمنية تضبط تانكر وقود سعة 10 آلاف جالون بنزين

الخرطوم: السوداني

تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية من ضبط تانكر وقود سعة 10 آلاف جالون بنزين بحوزة متهمين اثنين شرق مدينة عطبرة.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإن خلفية البلاغ تعود لتوافر معلومات للشرطة الأمنية بولاية نهر النيل فرعية عطبرة، عن وجود تانكر وقود يفرغ حمولته بمنطقة نائية شرق مدينة عطبرة ويبيع حمولته بالسوق الأسود، موضحاً أنه بناءً على ذلك تحرك فريق وتمكن من مداهمة الموقع وضبط عربة تانكر أثناء تفريغ حمولتها البالغة 10000جالون بنزين وعربة بوكس تةيوتا واخرى بدون لوحات وبها 20 جركانة بنزين سعة 16جالونا. وأضاف: تم ضبط 59 جركانة اخرى وتوقيف متهمين اثنين احدهما يعمل وسيطا في بيع الوقود المهرب وبحوزته مبلغ 182000 جنيه وبالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب بهيئة الجمارك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.