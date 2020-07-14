بالفيديو: لقاء إذاعي مع «صانعة خمور» سودانية يثير دهشة رواد التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

أثار لقاء إذاعي بث اليوم الثلاثاء في العالم هذا الصباح، باذاعة البي بي سي على أثيرها الذي يغطي السودان مع «صانعة خمور» سودانية دهشة رواد مواقع التواصل، على نحو لم يعرفونه.

وتحدثت صانعة الخمور البلدية والتي تُسمى محلياً بـ« العرقي والمريسه» عن طريقة صناعتها للخمور وتقطيرها، ومدى الطلب عليها بالعاصمة السودانية الخرطوم.

يجىء ذلك كما استهل مذيع البي بي سي به اللقاء، بعد ان اعلنت الحكومة السودانية على لسان وزير العدل بأن بلاده ستسمح بالخمور في السودان لغير المسلمين، على ان يبقى الحظر سارياً على السودانيين من المسلمين.