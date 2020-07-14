السودان يُشارك في ورشة دعم الاستثمار التعديني ما بعد (كورونا)

الخرطوم: السوداني

يشارك السودان ممثلاً في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أحد أذرع وزارة الطاقة والتعدين غداً الأربعاء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في ورشة عمل “الاستثمار التعديني ما بعد جائحة كورونا” تُقيمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

ويشارك السودان بورقة عن “دور التعدين التقليدي والصغير في دعم الاقتصاد المحلي والتنمية المجتمعية” يُقدِّمها المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار سليمان عبد الرحمن، كما تشهد الورشة تقديم ورقة عن “تداعيات جائحة كورونا على مناخ الاستثمار التعديني في الدول العربية” يقدمها عبد الله متقي الكاتب العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بدولة المغرب، وورقة أخرى عن “التدابير المتخذة والإجراءات الداعمة لقطاع التعدين في ظل جائحة كورونا” يقدمها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودي أحمد بن محمد فقيه، وورقة ثالثة يقدمها عدد من الخبراء الجيولوجيين حول “الاستثمار التعديني ما بعد جائحة كورونا من وجهة نظر الشركات الاستثمارية”.