نقل الكاتب المصري «مكرم محمد أحمد» إلى المستشفى بعد اصابته بجلطة

الخرطوم – القاهرة : مجدي عبدالعزيز

نقل اليوم الثلاثاء الكاتب الصحفي المصري المعروف مكرم محمد أحمد الي مستشفى العلمين بعد اصابته بجلطة، وكان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في مصر أصدر بيانا اليوم أكد فيه حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، ونقله بإسعاف طائر إلى القاهرة.

موجها الشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية مصرية كبيرة.

جدير بالذكر ان الكاتب الصحفي اكرم محمد أحمد شغل منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقا، كما كان نقيبا للصحفيبن المصريبن والامين العام لاتحاد الصحفيين العرب بجانب رئاسته لعدد من المجلات والصحف المصرية المرموقة.