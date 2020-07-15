عاجل| وزارة التعليم العالي تعلن عن إستئناف الدراسة بالجامعات السودانية عبر الإنترنت

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التعليم العالي أن بإمكان الجامعات استئناف الدراسة عبر الإنترنت إلى حين العودة إلى الجامعات عقب إنهاء الإغلاق الكلي بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها تعتزم التوسع في التعليم الرقمي لمواجهة التطورات المحتملة.

وذكرت وزيرة التعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الجامعات بإمكانها استئناف الدراسة اعتبارًا من 15يوليو الجاري عبر نظام الوسائط الإلكترونية.

و وفق “الترا سودان” تعتزم وزارة التعليم العالي توقيع اتفاق مع شركات الاتصالات لإتاحة شبكة الإنترنت للتعليم عن بعد عبر الوسائط الحديثة وعدم تحميل الطلاب تكلفة الدراسة، على أن تتحملها الوزارة بالاتفاق مع الشركات، شريطة أن يكون الطلبة متاحون في شبكة الإنترنت من أي هاتف أو حاسوب.

يشار إلى أن وزارة التعليم تعتزم التوسع في الدراسة عبر الإنترنت للتحول إلى النظام الرقمي في التعليم العالي، سيما وأن الإغلاق الكلي لن ينتهي قبل حلول نهاية العام وأن العالم بات مستعدًا لكافة التطورات عبر التحول الرقمي.

وبدأت جامعات سودانية بالفعل الدراسة عبر الوسائط الحديثة (أونلاين) لطلابها وطالباتها، وأبرزها جامعة الرازي وجامعة التقانة والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة مروي وكلية النهضة.