شداد يوجه بتنفيذ قرار لعب الدوري من مجموعتين

وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني د. كمال حامد شداد، بتنفيذ مقترحه بلعب الدوري السوداني الممتاز من مجموعتين.

وأكد شداد للجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد، أن لعب الدوري من مجموعتين هو قرار وليس مقترحا، وشدد على أنه لن يكون هنالك أي اجتماع لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

وطلب شداد من اللجنة المنظمة الشروع فوراً في تنفيذ القرار. من جانبها أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقات رسمياً، رفضها للقرار، وأكدت أنها لن تقوم بتنظيم الدوري من مجوعتين إلا بقرار من مجلس إدارة الاتحاد.