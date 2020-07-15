المريخ يواصل إعداده الجاد بملعب المهندسين

واصل فريق الكرة الأول بنادي المريخ إعداده الجاد تأهبا لإنطلاق بطولة الدوري السوداني الممتاز، وقد أجرى الفريق مرانا ساخنا في السابعة من صباح امس الثلاثاء بملعب سلاح المهندسين، وأشرف على التدريبات البدنية المعد الألماني توماس مويير الذي طبق مبدأ التباعد في عمليات التدريب للاعبين واشتملت التدريبات البدنية على تجهيز الأربطة إضافة للتركيز كما تخللها تدريب لتقوية العضلات و أوتار الركبة وكشف توماس أن الفريق سيخضع لتمارين “العودة” لفترة اسبوعين، مبينا أن جميع اللاعبين في قمة التركيز ويستمتعون بالتدريبات ومن المنتظر أن يواصل المريخ تدريباته الجاده على ملعب المهندسين في الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء.