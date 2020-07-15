جبرة يتبرأ من ( حساب مزيف)

نفى المدرب فاروق جبرة المدير الفني للأهلي مروي علاقته بالحساب الناشط عبر منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي انتشر مؤخرا.

وأكد جبرة انه حرك إجراءات قانونية لدى نيابية المعلوماتية لكشف هوية الشخص الذي أنشأ حساب يستخدم اسمه منوها بانه تفاجأ باتصالات من داخل وخارج البلاد تستفسره عن الحساب المزعوم.

وابدى جبرة اسفه الشديد لمثل هذه الممارسات الدخيلة ومحذرا في الوقت ذاته من التعامل معه وان لا علاقة له به مطلقاً.