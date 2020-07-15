هلال الابيض يصل عروس الرمال

وصلت لعروس الرمال عصر أمس بعثة نادي الهلال الابيض قادمة من الخرطوم ووجدت استقبالا طيبا من قبل مجلس الادارة في مقدمتهم الاستاذ مجاهد عباس نائب رئيس النادي وعلي غبوش الامين العام والمقدم شرطة المعز أحمد عبدالرحمن ووليد محمد سعيد وعبدالرحيم سليمان وعمر موردة والهلالي الشاب سامي محمد نور وفور وصول البعثة حلت بمقر اقامتها بفندق كردفان على أن يبدا الفريق تحضيراته اليوم الاربعاء استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز المتبقية.

على صعيد متصل قام شباب منظمة الابيض الطوعية في بادرة رائعة بتعقيم شامل لفندق كردفان مقر سكن اللاعبين شمل جميع الغرف والمطبخ والحمامات وذلك لتهيئة المقر ووجدت الاشادة والثناء من قبل مجلس إدارة النادي.