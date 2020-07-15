السفارة السودانية بالقاهرة ترسل مندوباً لمُتابعة أحوال المواطنين المحتجزين بسجن السلوم

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الخارجية السودانية متابعتها لأحوال المواطنين المحتجزين بسجن السلوم بدولة مصر العربية، على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية إلى ليبيا والتي شهدت زيادة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت في بيان اطلعت عليه (السوداني)، إن السفارة السودانية بالقاهرة ترسل مندوباً من طرفها بصفة راتبة لزيارتهم بغرض إصدار وثائق سفر اضطرارية لترحيلهم الى السودان بالتنسيق مع السلطات المصرية، ولفت البيان الى أن السلطات المصرية استجابت لطلب السفارة الداعي لتسليم المحتجزين، وبادرت بالإعلان عن جاهزيتها لتسليمهم في معبر أرقين، وأضاف: السفارة تواصلت مع نادي رجال الأعمال السودانيين والذي أبدى جاهزيته للمساعدة في إجلاء المواطنين المحتجزين من أرقين إلى الخرطوم وإجراء اللازم من ترحيل واستقبال وفحص طبي، ونوه البيان إخطار اللجنة العليا للطوارئ الصحية لاستصدار إذن الدخول للمحتجزين وعمل الترتيبات اللازمة لهم