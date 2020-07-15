السودان يؤكد بدء إثيوبيا في ملء بحيرة سد النهضة قبل توقيع الاتفاق

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، عن تراجع مُستويات المياه بما يعادل (90) مليون متر مكعب يومياً، ما يُؤكِّد إغلاق بوّابات سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء: “تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، معلومات وصوراً مُلتقطة بالأقمار الصناعية تُشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصُّل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل”، وأوضحت أنّ الوزارة طلبت من أجهزتها المُختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق التحرِّي عن صحة هذه المعلومات، وزادت: “واتضح جلياً من خلال مقاييس تدفُّق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجُعاً في مُستويات المياه بما يُعادل 90 مليون متر مكعب يومياً ما يُؤكِّد إغلاق بوابات سد النهضة”، وجدّدت رفضها لأيّة إجراءات أحادية الجانب يتّخذها أيِّ طرفٍ خُصُوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافُق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يُمكن الاتفاق حولها إذا توافرت الإرادة السياسية.